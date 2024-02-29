Путин заявил о важности технологического суверенитета России

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

России необходимо достичь технологического суверенитета, заявил в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул важность прийти к независимости в тех областях, которые обеспечивают устойчивость экономики.

Проекты технологического суверенитета должны стать мотором обновления нашей промышленности, помочь всей экономике выйти на передовой уровень эффективности и конкурентоспособности, — добавил президент.

В связи с этим российский лидер поставил задачу к 2030 году в полтора раза увеличить долю отечественных высокотехнологичных продуктов на внутреннем рынке. Кроме того, Путин заявил, что через шесть лет РФ должна войти в топ 25 стран — лидеров по числу промышленных роботов. Также Путин отметил, что «самой надежной защитой» активов и капитала является сильная и независимая Россия.

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Ранее Владимир Путин утвердил обновленную стратегию развития страны в области науки и технологий. В документе указано, в каком направлении будет развиваться научно-технологическое развитие страны, поставлены задачи и меры по их достижению. Критерии для оценки качества реализации стратегии определит правительство и профильный совет по науке и образованию при президенте РФ. Мониторить движение проектов будет специально созданная комиссия.