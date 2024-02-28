Путин утвердил новую стратегию научно-технологического развития страны

Фото: kremlin.ru/Рамиль Ситдиков/РИА «Новости

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин утвердил обновленную стратегию развития страны в области науки и технологий. Подписанный документ появился на официальном портале правовой информации. В нем указано, в каком направлении будет развиваться научно-технологическое развитие страны, поставлены задачи и меры по их достижению.

Настоящая Стратегия разработана в условиях, когда высокий темп освоения новых знаний и создания наукоемкой продукции на собственной технологической основе является ключевым фактором, определяющим конкурентоспособность национальных экономик и эффективность национальных стратегий безопасности, — указано в документе.

Критерии для оценки качества реализации стратегии определит правительство и профильный совет по науке и образованию при президенте РФ. Мониторить движение проектов будет специально созданная комиссия.

Ранее Словакия отменила запрет, введенный в марте 2022 года, на сотрудничество с Россией и Белоруссией в сфере культуры и науки. Это распоряжение отдала новый министр культуры страны Мартина Шимковичова. До этого научным сотрудникам организаций, подведомственным правительственным институциям, запрещалось участвовать в мероприятиях этих стран.