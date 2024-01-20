Одна европейская страна пошла навстречу России в сфере культуры и науки Pravda: Словакия отменила запрет на культурное сотрудничество с Россией и РБ

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Словакия

Словакия отменила запрет, введенный в марте 2022 года, на сотрудничество с Россией и Белоруссией в сфере культуры и науки, передает газета Pravda. Соответствующее распоряжение отдала новый министр культуры страны Мартина Шимковичова.

С 15 января решением министра культуры Мартины Шимковичовой были разрешены запрещенные связи и сотрудничество с Россией и Белоруссией, — указал журналист Питер Мадро.

До этого момента указом предыдущего министра Натальи Милановой всем учреждениям, относящимся к культурному ведомству Словакии, а также их сотрудникам запрещалось участвовать в мероприятиях России и Белоруссии. Отмена сотрудничества коснулась и зарубежных поездок, исключая визиты с гуманитарными целями. Решение Милановой было объявлено на фоне начала спецоперации на Украине.

Ранее стало известно, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо хочет сообщить украинскому коллеге Денису Шмыгалю о намерении блокировать вступление Украины в НАТО. Политик уверен, что в случае присоединения Киеву к Альянсу будет заложен фундамент третьей мировой войны. Вместе с тем он добавил, что Словакия готова помогать Украине в гуманитарной сфере, однако страна откажется предоставлять вооружение.

Фицо добавил, что Словакия с уважением относится к стремлению Украины вступить в Евросоюз. Однако для присоединения к организации страна должна соответствовать выдвинутым условиям, добавил он.