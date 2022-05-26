Путин заявил, что санкции делают Россию сильнее

Президент РФ Владимир Путин в ходе I Евразийского экономического форума заявил, что коллективный Запад, который санкциями стремится навредить Москве, ими же наносит ущерб себе, а Россия при этом становится только сильнее.

Россия становится в чём-то сильнее из-за санкций. Иногда посмотришь на тех, кто уходит... Может, и слава богу. Мы займём их ниши​, — допустил он.

По словам главы государства, западные страны уверены, что из мировой политики и экономики можно вычеркнуть любую страну, которая имеет свою точку зрения и готова её защищать. Он подчеркнул, что пренебрежение интересами других стран в политике безопасности ведёт к хаосу и экономическим потрясениям в мире.