Путин заявил, что Россию обманули Путин: Россию обманули на Западе, когда обещали не расширять НАТО на восток

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Владимир Путин

На Западе обманули Россию, когда пообещал не расширять НАТО на восток, а потом «еще и до Украины добрались», заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС. Он добавил, что Украину после распада СССР контролировали люди, которые встали на путь создания анти-России с подачи Запада.

Всех обманули, чтобы усыпить бдительность, что хотят решить конфликт на Донбассе мирными средствами. <…> Ту территорию, которая называется Украиной, контролировали с самого начала (после развала СССР) фактически люди, руководимые Западом. Встали на путь борьбы не просто с Россией, а создали на этой территорией анти-Россию. <...> Россия вынуждена была ответить, — заявил Путин.

Ранее Путин заявил, что если странам Запада удастся развалить Россию, русский народ в привычном его понимании может не сохраниться. По его словам, вместо этого могут появиться московиты, уральцы и другие народности. Глава государства убежден, что Запад жаждет ликвидировать РФ, а потом принять под свой контроль каждый отдельный регион. Российский лидер утверждает, что эти планы уже давно были изложены на бумаге, но Москва старалась не говорить об этом «из партнерских соображений».