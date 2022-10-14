Путин высказался о задержании мужчины, слушавшего украинскую музыку Путин призвал не отменять украинскую культуру

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин выразил возмущение попытками отменить русскую культуру в других странах и призвал не принимать аналогичных мер в России. Так глава государства прокомментировал задержание мужчины, слушавшего украинскую музыку. Путин назвал попытки отменить чью-либо культуру бредом и чушью.

Мы все время возмущаемся попытками закрыть русскую культуру, отменить ее. Это полный бред, чушь. <...> Мы не должны вести себя таким же образом, — сказал президент в ходе пресс-конференции.

Ранее Тверской районный суд Москвы арестовал жителя столицы на 15 суток и обязал выплатить штраф в 50 тысяч рублей за неповиновение сотруднику полиции и дискредитацию Вооруженных сил России. Поводом для задержания стало прослушивание украинской музыки в салоне автомобиля.

7 октября на Украине вступил в силу закон, запрещающий прослушивать на территории страны российскую музыку. Запрет касается телевидения, радио и общественных мест. В то же время вводится перечень музыкальных исполнителей из РФ, осуждающих военную операцию, на которых указанные ограничения не распространяются.