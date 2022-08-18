Путин встретится с Токаевым в Сочи Кремль: Путин и Токаев встретятся 19 августа в Сочи

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев

19 августа в Сочи президент России Владимир Путин встретится с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает пресс-служба Кремля. В ходе переговоров главы государств обсудят вопросы стратегического партнерства и сотрудничества.

В продолжение регулярного диалога на высшем уровне планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и сотрудничества, — говорится в сообщении.

Отмечается, что будет затронута тема двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений, включая Содружество Независимых Государств (СНГ), в котором Казахстан председательствует в этом году.

5 августа в Сочи Путин встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры продолжались более четырех часов. В ходе беседы они договорились о начале частичной оплаты в рублях поставок российского газа в Турцию. Кроме того, стороны условились увеличивать товарооборот, а также сотрудничать в сфере транспорта, сельского хозяйства и туризма.

Позднее турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез заявил, что была достигнута принципиальная договоренность по закупке Турцией российского газа в рублях. По его словам, в ближайшее время будут согласованы график оплаты и цены.