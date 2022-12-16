Путин встретится с Лукашенко в Минске 19 декабря

Фото: kremlin.ru

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин 19 декабря посетит Минск для встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко, сообщает БелТА. По данным агентства, они обсудят интеграцию в рамках Союзного государства с участием председателей правительств и некоторых министров, после чего продолжат переговоры в формате один на один.

Темами встречи глав государств станут вопросы торгово-экономического взаимодействия, а также сотрудничества в энергетической сфере и безопасности, уточняет агентство. Президенты обменяются мнениями о ситуации в регионе и мире и обсудят совместные меры реагирования на нее, а после ответят на вопросы журналистов.

Ранее Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что о встрече в декабре Путин и Лукашенко договорились во время последних телефонных переговоров. Сам президент Белоруссии заявил, что на ближайшей встрече с российским лидером планирует обсудить бюрократические моменты, тормозящие двустороннее сотрудничество. Лукашенко также отметил, что все проблемы, которые складываются в экономике двух стран, можно преодолеть.