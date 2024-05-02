Путин и губернатор Тульской области обсудили обеспечение граждан жильем

Фото: kremlin.ru

В Кремле состоялась встреча президента Владимира Путина с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым, сообщается на сайте Кремля. В ходе нее обсуждалось социально-экономическое развитие региона, а также обеспечение граждан жильем, поддержка участников СВО, медпомощь и меры поддержки для медиков.

Дюмин в ходе доклада сообщил, что в регионе оказывается социальная, психологическая, медицинская помощь участникам СВО и их семьям. Всего действует порядка 60 мер поддержки. Также бойцам во внеочередном порядке выделяются жилищные сертификаты на покупку жилья. Правительство Тульской области вместе со строителями готовят порядка 50 квартир для военных.

Кроме того, на территории области открылся один из первых центров подготовки операторов БПЛА на одном из полигонов воинских частей. По словам Дюмина, было уже порядка 15 выпусков по этому направлению.

В целом хочу вам доложить, что оперативная обстановка в регионе под контролем. Все задачи, которые ставите вы в рамках нацпроектов, в рамках других поручений, а также поручения правительства Российской Федерации выполняются в полном объеме и в плановом порядке, — отметил губернатор.

Путин похвалил главу региона за быстрый рост промышленного производства, активное развитие строительного сектора и успехи в других сферах.

Хороший прирост индекса промпроизводства — 6% ежегодно, очень хорошо. И доля обрабатывающего производства 112% — тоже хороший показатель, — сказал президент.

Ранее российские телеканалы выделили час на трансляцию инаугурации президента РФ Владимира Путина. Мероприятие состоится 7 мая в 12:00 по московскому времени, следует из сетки вещания таких каналов, как Первый, «Россия 1» и НТВ.