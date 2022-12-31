Путин вручил Суровикину орден Святого Георгия III степени

Фото: kremlin.ru

Сергей Суровикин (слева)

Президент России Владимир Путин вручил командующему объединенной группировкой российских войск Сергею Суровикину орден Святого Георгия III степени. Церемония состоялась во время визита российского лидера в штаб Южного военного округа.

На кадрах видно, что Путин после вручения награды задержал Суровикина, чтобы передать небольшой пакет с подарком. Глава государства также наградил орденами и других генералов, присутствовавших на церемонии.

31 декабря Путин посетил штаб Южного Военного округа. В ходе визита глава государства пообщался с командующими и вручил боевые знамена 1-Донецкому и 2-й Гвардейскому военным формированиям Луганско-Северодонецкий корпуса, а также Донецкому высшему общевойсковому командному училищу.

Представитель Кремля Дмитрий Песков добавил, что там же, учитывая разницу во времени (Новый год на Камчатке уже наступил), Путин записал новогоднее обращение к россиянам. В ходе него президент назвал уходящий 2022-й годом трудных решений и консолидации общества. Глава государства подчеркнул, что этот год «многое расставил по своим местам, отделил мужество и героизм от предательства и малодушия». Российский лидер выступил не на фоне Кремля, как обычно, а на фоне военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине.