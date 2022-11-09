Путин утвердил основы госполитики по сохранению духовных ценностей

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Президент России Владимир Путин подписал указ, которым утвердил основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. Документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Указ вступает в силу со дня его подписания, 9 ноября.

Постановляю утвердить прилагаемые Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, — говорится в документе.

Согласно нему, традиционные ценности — это нравственные ориентиры, которые передаются от поколения к поколению и лежат в основе общероссийской гражданской идентичности. К ним, как говорится в указе, относятся «жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу». Также перечислены «высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов».

Особая роль в становлении и укреплении традиционных ценностей отводится православию.

Среди угроз традиционным ценностям названы деятельность экстремистских и террористических организаций, «отдельных СМИ», действия США и других недружественных государств, ряда транснациональных корпораций и иностранных НКО.

Ранее уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова заявила о необходимости запретить распространение информации, которая подвергает критике традиционные семейные ценности. Она заметила, что можно ни слова не говорить о нетрадиционных отношениях, но при этом вести борьбу с образом традиционной семьи иными способами.