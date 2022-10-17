Необходимо запретить распространение информации, которая подвергала бы критике традиционные семейные ценности, заявила уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова. Во время парламентских слушаний по законодательным инициативам о запрете информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения, она заметила, что можно ни слова не говорить о нетрадиционных отношениях, но при этом вести борьбу с понятием и образом традиционной семьи другими способами.

Говоря о предложениях с нашей стороны, представляется важным не только запретить пропаганду или распространение информации о нетрадиционных сексуальных отношениях, но также запретить информацию, которая подвергала бы критике, ставила бы под сомнение сами традиционные ценности, вела бы к формированию негативного отношения к ним. Поскольку можно ни слова не говорить о нетрадиционных отношениях, но вести последовательную борьбу с понятием и образом традиционной семьи совершенно другими способами, — сказала Львова-Белова.