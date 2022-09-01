Путин: украинские школьники считали Крымский мост фейком Путин: школьники на подконтрольных России территориях Украины считали Крымский мост фейком

Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Школьники на подконтрольных российским войскам территориях Украины считали Крымский мост фейком, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе открытого урока для школьников в Калининграде. Также, по его словам, дети не знали и о совместной истории своей страны и России.

Вчера разговаривал с министром просвещения, он был в Донецке и на других территориях. Он мне вчера рассказывал, я извините, просто рот открыл. Школьники даже не знали, что существует Крымский мост. Они считали, что это фейк, — сказал глава государства.

Он добавил, что дети даже не знали, что Украина и Россия входили в состав единого государства — Советского Союза.

Также в ходе своего выступления Путин заявил, что на территории Украины создается антироссийский анклав, который угрожает самой России. Ликвидировать его — цель специальной военной операции, подчеркнул президент.

Глава государства затронул и тему науки. По его словам, мировому научному сообществу без России будет трудно заниматься развитием глобальных проектов, в том числе в космической сфере. Он отметил, что в современном мире российское государство невозможно оставить в полной изоляции от мирового научного сообщества.