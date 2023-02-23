Путин сообщил, когда на дежурство заступят «Сарматы» с тяжелой ракетой Путин: установки комплекса «Сармат» с тяжелой ракетой встанут на дежурство в 2023 году

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что первые пусковые установки ракетного комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой заступают на боевое дежурство в 2023 году. Также продолжится серийное производство гиперзвуковых комплексов «Кинжал» и начнутся массовые поставки гиперзвуковых ракет «Циркон», отметил глава государства в обращении по случаю Дня защитника Отечества, опубликованном на сайте Кремля.

В этом году на боевое дежурство заступают первые пусковые установки ракетного комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой. Продолжим серийное производство гиперзвуковых комплексов воздушного базирования «Кинжал» и начнем массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон», — подчеркнул президент РФ.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин заявил NEWS.ru, что приостановка Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) со стороны России приведет к тому, что США теперь не смогут инспектировать наши новые ракеты, в частности, они не увидят «Сарматы».