Владимир Сахмеев

Путин, Си и томленая утка встретились за одним столом Опубликовано меню ужина Си Цзиньпина и Путина на второй день официального визита

21 марта 2023 в 20:09

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином перед началом российско-китайских переговоров в узком составе