В Москве прошел второй ужин с участием председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина. ТАСС опубликовал меню с блюдами, которые появились на столе перед главами государств вечером 21 марта.
Основными блюдами стали крокет из камчатского краба с трюфельным маслом, борщ с томленой уткой, мурманский палтус на овощном жюльене и стейк из мраморной говядины с копченым пюре. Холодным блюдом стал салат с карельской форелью и свежими огурцами, а на десерт подавался малиновый мусс.
На ужине Владимир Путин вновь поприветствовал китайского коллегу и поблагодарил за то, что первым пунктом для международной поездки после очередного переизбрания он выбрал именно Москву.
Следом российский президент произнес тост за процветание международного сотрудничества между двумя странами и здоровье председателя КНР.
Днем ранее Си и Путину на ужин подавали закуску из дальневосточных морепродуктов, блинчик с перепелкой и грибами, уху из стерляди с расстегаем, а также щербет из граната. В честь приема высокопоставленного гостя в кремлевское меню также включили на выбор печорскую нельму с овощами или оленину с вишневым соусом. Также председателя КНР угощали десертом «Павлова».
20 марта Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом в Россию. Самолет китайского лидера приземлился в столичном аэропорту Внуково. Высокопоставленного гостя встречал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и военный оркестр, который исполнил гимны КНР и России.