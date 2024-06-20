Путин рассказал о планах «Новатэк» на Вьетнам Путин заявил, что «Новатэк» планирует запустить СПГ-проекты во Вьетнаме

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил о планах запустить СПГ-проекты и центр ядерных технологий во Вьетнаме, передает пресс-служба Кремля со ссылкой на его статью во вьетнамской газете. По словам главы государства, компания «Русгидро» также заинтересована принять участие в реконструкции и увеличении мощности гидроузлов на вьетнамских реках.

Российская компания — «Новатэк» — намерена осуществлять СПГ-проекты на вьетнамской территории. Прорабатывается инициатива создания во Вьетнаме при содействии «Росатома» центра ядерной науки и технологий, — отметил Путин.

Ранее Путин прилетел во Вьетнам в рамках государственного визита. Самолет российского лидера приземлился в аэропорту Ханоя. Президент проведет в стране переговоры со всей четверкой руководителей страны. В частности, он обсудит актуальные темы с президентом, генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии, премьер-министром правительства и председателем Национального собрания.

До этого российский лидер выразил благодарность Ханою за участие в поиске мирного пути для урегулирования украинского кризиса. Он также указал на дух и характер двусторонних отношений между Россией и Вьетнамом.