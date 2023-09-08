Путин рассказал, кто его крестил Путин рассказал, что его крестил отец патриарха Кирилла

Фото: kremlin

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин рассказал, что его крестил отец Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Михаил. Воспоминаниями он поделился во время посещения музея Русского патриаршества в Воскресенском соборе Арзамаса, где представлена обширная экспозиция о жизни и деятельности глав РПЦ, сообщает ТАСС. Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий рассказал, что патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу Воскресенский собор напомнил храм в Санкт-Петербурге, где служил отец нынешнего предстоятеля РПЦ.

Его отец меня крестил. Так вот судьба сложилась, — сказал Путин.

Известно, что Путин был крещен в конце 1952 года в Ленинграде, в Преображенском соборе.

В 2016 году в фильме «Патриарх», который был приурочен к 70-летию предстоятеля Русской Православной Церкви, Путин рассказал, что был крещен втайне от отца, который был членом КПСС. Тогда глава государства отметил, что батюшка, служивший в храме, предложил его матери назвать сына Михаилом, но женщина извинилась и сказала, что ребенка уже назвали в честь папы.

Летом патриарх Кирилл перепутал отчество президента России. Митрополит назвал главу государства Владимиром Васильевичем. На кадрах видно, что Путин поджал губы, а потом сдержанно улыбнулся.