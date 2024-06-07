Путин назвал обстоятельства для применения Россией ядерного оружия Путин: случай для применения ядерного оружия Россией пока не наступил

Фото: Ministry of Defence of the Russi/Twitter.com/Global Look Press

Стратегический ракетный комплекс «Ярс»

Применение Россией ядерного оружия возможно только в случае, если есть риск угрозы суверенитету страны, заявил президент Владимир Путин на ПМЭФ. Пока такой случай не наступил, добавил он. При этом глава государства допустил, что российская ядерная доктрина может быть изменена с учетом внешних обстоятельств.

Применение возможно в исключительном случае угрозы суверенитету и территориальной целостности страны. Я не считаю, что такой случай наступил. Доктрина — это живой инструмент, и мы внимательно смотрим за тем, что происходит в мире и вокруг нас, и не исключаем внесение каких-то изменений, — отметил Путин.

Также российский лидер подчеркнул, что стране не нужно ядерное оружие для победы, когда есть русский характер. Он напомнил, что после начала СВО патриотично настроенные граждане сами пришли в военкоматы и записались на службу.

Ранее Путин в рамках встречи с руководителями ведущих мировых информационных агентств на ПМЭФ сказал, что Москва не размахивает «ядерной дубинкой». Так он ответил на вопрос представительницы агентства Reuters о том, при каких условиях может быть использовано ядерное оружие на Украине и насколько близка ситуация к такому риску. Глава государства подчеркнул, что не он поднимает подобные темы, на них его выводят журналисты.

Также глава России заметил, что утверждения коллективного Запада о готовности России напасть на НАТО являются «бредом собачьим», а те, кто об этом говорит, — «тупые, как стол». По его словам, такие утверждения Запад распространяет лишь для того, чтобы выставить Москву врагом.