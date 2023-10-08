Путин рассказал, какой урожай ждет Россию в этом году Путин: в этом году Россия получит хороший урожай зерновых и масличных культур

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В 2023 году Россию ожидает хороший урожай зерновых и масличных культур, а также увеличение производства овощей, фруктов, мяса, молока и рыбы, говорится в опубликованном на сайте Кремля заявлении президента РФ Владимира Путина.

Российский лидер подчеркнул, что отечественные аграрии обеспечивают внутренний рынок всеми основными видами продовольствия.

В прошлом году собран рекордный за всю историю объем зерна, почти 158 миллионов тонн. И в этом году страна получит хороший урожай зерновых и масличных культур, овощей и фруктов, увеличит производство мяса, молока и рыбы, — заявил Путин.

Он также отметил рост экспортного потенциала сельского хозяйства России, подчеркнув, что продукция стала ключевой статьей российского экспорта. По его словам, некоторые продукты, такие как пшеница и рыба, сделали компании РФ мировыми лидерами в своих сегментах рынка.

Ранее французские аналитики отметили, что российский экспорт зерна составляет 23% мировой торговли. Они указали, что позиции РФ могут еще укрепиться на фоне сообщения Минсельхоза США о грядущем снижении мировых поставок пшеницы. По их словам, доминирование РФ «просто необходимо» в ситуации, когда в глобальном масштабе неустойчивы спрос и предложение.