Путин вспомнил, как кремлевские повара хотели угодить ему в еде

Фото: Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на расширенном заседании президиума Госсовета по вопросам развития национальной туристической индустрии в современных условиях в рамках Восточного экономического форума — 2022

Президент России Владимир Путин рассказал, как работники Кремля пытались угодить ему в еде. В качестве примера он привел историю, как в начале его работы на посту президента повар приготовил гребешки, зарезав для этого не одну курицу. Об этом президент рассказал на совещании Госсовета по вопросам развития туризма во Владивостоке, передает Telegram-канал «Вы слушали маяк».

Путин вспомнил, как повар спросил, что он предпочитает из еды. Президент хотел что-то простое и согласился на гребешки. Когда он оценил блюдо, повар обрадовался и признался, что для этого «столько кур зарезали».

4 декабря в возрасте 65 лет скончался повар кремлевской кухни Виктор Беляев. Он готовил самые изысканные блюда для первых лиц государства и знал о предпочтениях многих из них. Экс-гендиректор комбината питания «Кремлёвский» за всю жизнь успел поработать и с Леонидом Брежневым, и с Борисом Ельциным, и, конечно, с Владимиром Путиным. Какие секреты он хранил, рассказал журналист Кремлёвского пула Дмитрий Смирнов.