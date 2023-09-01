Путин рассказал, как избежать депопуляции в регионах России Путин указал на важность борьбы с депопуляцией в регионах России

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Президент России Владимир Путин

Депопуляция регионов является важным вызовом для России, где на огромной территории проживает относительно небольшое население, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, добиться успеха на этом направлении можно за счет равномерного развития субъектов РФ таким образом, чтобы в любом уголке страны у людей были рабочие места с хорошими зарплатами, качественная медицина и образование.

Для нашей страны с ее огромной территорией и с относительно небольшим для такой территории населением очень важно, чтобы у нас отдельные регионы не обезлюдили, чтобы не было депопуляции этих территорий. Для этого нужно делать несколько вещей. Во-первых, достаточно равномерно развивать эти территории. Это как раз вопросы территориального развития. Здесь и рабочие места интересные, современные и с хорошими доходами, это развитие образования, медицины, — сказал президент.

В то же время он подчеркнул, что существует другой немаловажный фактор — связанность территорией. Как уточнил президент, развитие транспортной сети положительно скажется на ситуации в отдаленных регионах.

Ранее Путин также заявлял, что доступность дошкольного образования в стране достигла отметки 99%. По его словам, уже с 2025 года из федерального бюджета будут направляться средства на обновление образовательных пространств и капремонт школ и детсадов. Деньги будут тратить не только на строительство и ремонт, но также на приобретение удобной и безопасной мебели и современного оборудования.