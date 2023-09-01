Путин оценил доступность дошкольного образования в России Путин заявил, что доступность дошкольного образования в России достигла 99%

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Доступность дошкольного образования достигла почти 100%, заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС. Он добавил, что строительство детских садов и яслей идет хорошими темпами.

Хорошие результаты достигнуты по программе строительства детских садов и яслей. Удалось добиться практически стопроцентной доступности дошкольного образования — 99%, — сказал глава государства.

Путин напомнил, что начиная с 2025 года из федерального бюджета будут направляться средства на обновление образовательных пространств и капремонт школ и детсадов. Как обратил внимание президент, речь не только о стройке и ремонте, нужно закупать удобную безопасную мебель, современное оборудование.

Ранее доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования факультета психологии Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова посоветовала родителям перед посещением детского сада рассказать ребенку о своем опыте посещения дошкольных заведений. По ее мнению, это поможет ребенку быстрее адаптироваться в новом месте. Она отметила, что у многих детей на адаптацию в детском саду уходит около месяца.