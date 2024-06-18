Путин раскрыл, скольких людей коснется повышение подоходного налога Путин: повышение НДФЛ затронет 3,2% российских налогоплательщиков

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Владимир Путин

Повышение подоходного налога затронет не больше 3,2% налогоплательщиков, рассказал на встрече с выбравшими работу на Дальнем Востоке специалистами президент России Владимир Путин. Он добавил, что изменения налоговой системы должны принять уже в августе этого года, передает ТАСС.

По расчетам Минфина, повышение НДФЛ — налоговой нагрузки на граждан — коснется не более чем 3,2% налогоплательщиков. Потому что 2,4 млн рублей в год — это доход основной части граждан Российской Федерации, — уточнил глава государства.

В начале июня правительство внесло на рассмотрение в Госдуму поправки в Налоговый кодекс РФ, предполагающие донастройку налоговой системы России. В частности, законопроект предлагает увеличить налог на прибыль организаций с 20% до 25%.

Согласно проекту, для людей с доходом до 2,4 млн рублей в год ставка НДФЛ останется на уровне 13%, для доходов от 2,4 до 5 млн рублей — повысится до 15%, от 5 до 20 млн рублей — составит 18%, от 20 до 50 млн рублей — 20%, свыше 50 млн рублей — 22%.

Также планируется ввести компенсацию части уплаченного НДФЛ через пособия, чтобы его эффективная ставка составляла 6%, родителям с двумя детьми и больше со среднедушевым доходом менее полуторакратного размера минимального прожиточного минимума в месяц.