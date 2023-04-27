Путин раскритиковал Росавиацию за медлительность Путин: Росавиация должна активнее работать над цифровизацией воздушного движения

Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания в индустриальном парке «Руднево» заявил, что Росавиация должна активнее работать над цифровизацией воздушного движения, передает ТАСС. Глава государства отметил, что если она продолжит работать в том же темпе, придется создавать параллельную структуру по беспилотникам. Президент подчеркнул, что необходимо «коренным образом изменить работу».

Если Росавиация будет работать в том же режиме, как сегодня, как по рейсовым самолетам, то никакого развития беспилотной авиации у нас не будет, — заметил российский лидер.

Путин призвал руководство Росавиации начать работу в этом направлении, если в ведомстве «в состоянии сделать это».

Ранее немецкий журнал Wirtschaftswoche сообщил, что анализ данных сервиса мониторинга полетов Flightradar24 за прошедший год показал, что санкции не оказали влияния на воздушное движение в России. Отмечается, что Запад рассчитывал, что российский авиапарк сократится на три четверти, так как он был произведен в ЕС, США и Канаде. По мнению автора статьи, в этом западные страны недооценили Москву, которая смогла сохранить рабочее состояние своих самолетов.