Путин провел совещание в штабе СВО в Ростове-на-Дону

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел совещание в штабе группировки специальной военной операции (СВО) в Ростове-на-Дону, передает ТАСС. В ходе встречи глава государства выслушал доклад от начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерия Герасимова.

Президент заслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, командующих направлений, других высших офицеров группировки, — заявили в Кремле.

Ранее сообщалось, что Шойгу и глава Минпромторга Денис Мантуров провели совещание в штабе объединенной группировки российских войск. На встрече речь шла о выполнении гособоронзаказа. Наряду с министрами в совещании приняли участие представители предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. В ходе мероприятия Шойгу вручил государственные награды военным из группировки войск «Центр». Они выполняют боевые задачи на Краснолиманском направлении.

Кроме того, Шойгу проинспектировал группировку ВС РФ в Арктике. Вместе с главой Росатома Алексеем Лихачевым он посетил архипелаг Новая Земля, где расположены гарнизоны Северного флота и крупный полигон. Одной из целей визита стала проверка готовности войск к действиям по охране и обороне особо важных объектов.