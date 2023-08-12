Шойгу совершил облет Центрального полигона на Новой Земле

Фото: МО РФ

Сергей Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу совершил облет Центрального полигона на архипелаге Новая Земля, сообщается в Telegram-канале ведомства. В полете его сопровождал руководитель Росатома Алексей Лихачев.

Министр обороны РФ вместе с главой Росатома Алексеем Лихачевым совершил облет объектов Центрального полигона РФ, — говорится в сообщении.

Полигон был образован в сентябре 1954 года. В период до 1990 года на нем было произведено 132 ядерных испытаний, общая мощность которых составляет 94% всех ядерных взрывов в СССР. В настоящее время основными задачами полигона являются подготовка и проведение испытаний перспективных образцов вооружения и военной техники.

Ранее сообщалось, что Шойгу и глава Минпромторга Денис Мантуров провели совещание в штабе объединенной группировки российских войск. На встрече речь шла о выполнении гособоронзаказа. Наряду с министрами в совещании приняли участие представители предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также начальник Генштаба Валерий Герасимов. В ходе мероприятия Шойгу вручил государственные награды военным из группировки войск «Центр». Они выполняют боевые задачи на Краснолиманском направлении.