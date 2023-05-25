Путин призвал развивать бренд «Сделано в ЕАЭС» Путин заявил о необходимости наращивать совместное производство товаров бренда «Сделано в ЕАЭС»

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Заседание Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета заявил о необходимости наращивать совместное производство продукции под общим брендом «Сделано в ЕАЭС». По словам главы государства, важно, чтобы новая торговая марка как можно скорее стала узнаваемой и завоевала популярность во всех пяти странах союза.

Прежде всего хотел бы отметить необходимость развития промышленной кооперации, увеличения количества новых совместных производств под общей торговой маркой «Сделано в ЕврАзЭС», — заявил Путин.

Российский лидер заявил, что «Евразийский знак качества» на товарах, изготавливаемых в странах ЕАЭС, должен означать соответствие продукции самым высоким стандартам.

О планах выпускать товары под маркировкой «Сделано в ЕАЭС» впервые заявили в Евразийской экономической комиссии в 2016 году. Директор департамента промышленной политики ЕЭК Николай Кушнарев отмечал, что переход от позиций «Сделано в России», «Сделано в Беларуси» и других в соответствии со страной-производителем к позиции «Сделано в ЕАЭС» является важным этапом интеграционного сотрудничества.

Ранее Путин заявил, что страны ЕАЭС в перспективе могут подойти к созданию чипов в 0,7 нанометра. Возможные сроки начала производства такой микроэлектроники в странах союза глава государства не уточнил.