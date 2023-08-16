Путин призвал обеспечить достойные зарплаты педагогам спортивных школ

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Педагоги спортивных школ должны быть обеспечены достойной зарплатой, заявил президент России Владимир Путин на совещании с кабмином. Он отметил, что недавно такие учреждения вернули себе статус образовательных организаций и поэтому труд их сотрудников должен оплачиваться так же, как и у других педагогических работников. Трансляция встречи велась на сайте Кремля.

У нас есть некоторые изменения в этой (образовательной. — NEWS.ru) сфере, в том числе это касается возвращения спортивным школам статуса образовательных организаций. Это значит, что все, кто работает в этой сфере, должны соответствующим образом быть обеспечены и соответствующим уровнем заработной платы, как педагогические работники, — сказал Путин.

Президент добавил, что помимо обеспечения достойной заработной платы чиновникам нужно заняться вопросом увеличения отпусков педагогов спортивных школ, а также упрощения процедуры аттестации.

В 2022 году кировские педагоги пожаловались Путину на оклады в 11 тысяч рублей, похожая ситуация наблюдалась в большинстве регионов. NEWS.ru разбирался в том, как педагоги отстаивали свое право на достойную зарплату и насколько проблема масштабна.