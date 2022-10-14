Путин призвал использовать потенциал СНГ и ШОС в борьбе с терроризмом Путин призвал в полной мере использовать потенциал СНГ и ШОС в борьбе с терроризмом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин призвал в полной мере использовать потенциал взаимодействия между СНГ и ШОС в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Об этом он заявил на проходящем в Астане саммите Содружества. По словам российского лидера, которые приводит РИА Новости, СНГ и ШОС также могли бы более тесно работать над совместным решением задач по развитию транспортной взаимосвязанности и межрегиональной торговли, в контактах в области культуры, туризма, науки, здравоохранения и гуманитарного сотрудничества.

Полагал бы целесообразным в полной мере использовать потенциал взаимодействия между СНГ и ШОС. В частности, по борьбе с терроризмом и экстремизмом, преступностью, незаконным оборотом наркотиков, коррупцией, — сказал Путин.

Ранее президент России заявил, что одним из острейших вызовов безопасности в Азии остается Афганистан, правительство которого оказалось неспособно самостоятельно решать проблемы, связанные с террористическими угрозами, после более чем 20 лет военного присутствия в стране США и НАТО и провала их политики. Он также отметил, что Россия вместе с другими азиатскими государствами делает все для формирования системы равной и неделимой безопасности, основанной на универсально признанных принципах международного права и Устава ООН.