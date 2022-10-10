Бестолковщины достаточно: Путин потребовал блюсти закон при мобилизации Путин приказал губернаторам блюсти закон при мобилизации

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Президент России Владимир Путин поручил региональным губернатором контролировать соблюдение законодательства при наборе людей на военную службу в рамках мобилизации. Также он призвал своевременно оказывать поддержку членам семей мобилизованных. По его словам, на сегодняшний день в системе «хватает бестолковщины».

К сожалению, бестолковщины у нас достаточно, как и бывает по другим направлениям. <...> Прошу вас держать под постоянным контролем вопросы соблюдения законодательства при проведении частичной мобилизации, а также оказания необходимой помощи и поддержки семьям мобилизуемых, — сказал Путин.

По его мнению, губернаторы совместно с военными комиссарами должны проанализировать свою работу и все имеющиеся ошибки, обновить базы данных призывников и сделать предложения на тему того, как эта система должна существовать в будущем.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что частичная мобилизация в России проходит так, как она может проходить в стране, где ее давно не проводили. «Присутствуют и патриотизм, и раздолбайство», — подчеркнул он.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что перед объявлением частичной мобилизации 21 сентября президент России Владимир Путин встретился с военными корреспондентами, которые обрисовали реальное положение вещей на Украине. В публикации говорится, что российский лидер провел встречу с журналистами «за закрытыми дверьми».