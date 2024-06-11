Путин присудил Госпремию в области литературы и искусства Путин присудил Госпремию в области искусства певцу Ильдару Абдразакову

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ильдар Абдразаков

Оперный певец Ильдар Абдразаков награждается Государственной премией в области литературы и искусства. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на сайте правовых актов.

Абдразакову Ильдару Амировичу, певцу, — за вклад в развитие отечественного и мирового музыкального искусства, — говорится в указе.

Также Госпремию присудили скульптору Андрею Коробцову и архитектору Константину Фомину за создание памятников и мемориалов, посвященных отечественной истории.

Ранее в Москве состоялась церемония вручения III Национальной премии интернет-контента, учрежденной Институтом развития интернета (ИРИ). Лучшим в номинации «Игровой сериал более 25 минут» стал проект «Плейлист волонтера». Он был снят по мотивам романа Мршавко Штапича о зарождении первых добровольческих поисковых отрядов в России. Министр культуры России Ольга Любимова и режиссер Сергей Урсуляк вручили награду создателям сериала.

В спецноминации «Сила в правде» победил сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», вышедший в 2023 году. Проект был снят режиссером Жорой Крыжовниковым по произведению Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х».