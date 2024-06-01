30 мая в Москве состоялась церемония вручения III Национальной премии интернет-контента, учрежденной Институтом развития интернета (ИРИ).

Лучшим в номинации «Игровой сериал более 25 минут» стал проект «Плейлист волонтера». Он был снят по мотивам романа Мршавко Штапича о зарождении первых добровольческих поисковых отрядов в России. Министр культуры России Ольга Любимова и режиссер Сергей Урсуляк вручили награду создателям сериала. «Поздравляю команду проекта! Желаю вдохновения и новых творческих успехов!» — сказала Любимова.

В спецноминации «Сила в правде» победил сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», вышедший в 2023 году. Проект был снят режиссером Жорой Крыжовниковым по произведению Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х». Команда сериала получила награду из рук актеров Владимира Вдовиченкова и Елены Лядовой. В «Слове пацана» сыграли дочь Юлии Пересильд Анна, Никита Кологривый и многие другие.

На церемонии присутствовали Константин Эрнст, Карен Шахназаров, режиссеры Федор Бондарчук, Жора Крыжовников, Сергей Урсуляк, Алексей Учитель, Игорь Угольников, Алексей Гуськов с женой Лидией Вележевой, Сергей Бурунов, Никита Ефремов, Юлия Меньшова, Ирина Пегова, Егор Корешков, Дмитрий Чеботарев, Александр Головин, Люся Чеботина, Mia Boyka, Нюша и многие другие.

Национальная премия интернет-контента была учреждена Институтом развития интернета в 2021 году для популяризации созидательных интернет-проектов и их авторов.

Снимки гостей с церемонии — смотрите в фотогалерее NEWS.ru.

Анна Глаубэ

Фото: Пресс-служба ИРИ

Анна Глаубэ

Вячеслав Макаров

Фото: Пресс-служба ИРИ

Вячеслав Макаров

Алена Жигалова

Фото: Пресс-служба ИРИ

Алена Жигалова

Алексей Троцюк

Фото: Пресс-служба ИРИ

Алексей Троцюк

Александр Цыпкин

Фото: Пресс-служба ИРИ

Александр Цыпкин

Антон Калинкин

Фото: Пресс-служба ИРИ

Антон Калинкин

Григорий Дудник

Фото: Пресс-служба ИРИ

Григорий Дудник

Yan Dilan с дочерью Дариной

Фото: Пресс-служба ИРИ

Yan Dilan с дочерью Дариной

Вован и Лексус

Фото: Пресс-служба ИРИ

Вован и Лексус

Mia Boyka

Фото: Пресс-служба ИРИ

Mia Boyka

Андрей Мерзликин

Фото: Пресс-служба ИРИ

Андрей Мерзликин

Алексей Гуськов

Фото: Пресс-служба ИРИ

Алексей Гуськов

Анет Сай

Фото: Пресс-служба ИРИ

Анет Сай

MIRAVI

Фото: Пресс-служба ИРИ

MIRAVI

Алексей Гуськов с женой

Фото: Пресс-служба ИРИ

Алексей Гуськов с женой

Mia Boyka с сестрами

Фото: Пресс-служба ИРИ

Mia Boyka с сестрами

Алексей Гореславский и Федор Бондарчук

Фото: Пресс-служба ИРИ

Алексей Гореславский и Федор Бондарчук

Дмитрий Чеботарев

Фото: Пресс-служба ИРИ

Дмитрий Чеботарев

Елена Лядова и Владимир Вдовиченков

Фото: Пресс-служба ИРИ

Елена Лядова и Владимир Вдовиченков

Карина Кросс

Фото: Пресс-служба ИРИ

Карина Кросс

Дмитрий Маликов и Стефания Маликова

Фото: Пресс-служба ИРИ

Дмитрий Маликов и Стефания Маликова

Макар Кожухов

Фото: Пресс-служба ИРИ

Макар Кожухов

Максим Фадеев

Фото: Пресс-служба ИРИ

Максим Фадеев

Жора Крыжовников и Федор Бондарчук

Фото: Пресс-служба ИРИ

Жора Крыжовников и Федор Бондарчук

Марина Кравец и Аркадий Водахов

Фото: Пресс-служба ИРИ

Марина Кравец и Аркадий Водахов

Люся Чеботина

Фото: Пресс-служба ИРИ

Люся Чеботина

Карен Шахназаров и Ольга Любимова

Фото: Пресс-служба ИРИ

Карен Шахназаров и Ольга Любимова

Ефремов Никита

Фото: Пресс-служба ИРИ

Ефремов Никита

Дмитрий Чернышенко

Фото: Пресс-служба ИРИ

Дмитрий Чернышенко

Карен Шахназаров

Фото: Пресс-служба ИРИ

Карен Шахназаров

Сергей Бурунов, Наталья Виртуозова

Фото: Пресс-служба ИРИ

Сергей Бурунов, Наталья Виртуозова

Нюша

Фото: Пресс-служба ИРИ

Нюша

Юлия Меньшова

Фото: Пресс-служба ИРИ

Юлия Меньшова

Сергей Новиков

Фото: Пресс-служба ИРИ

Сергей Новиков

Сократ и Лера

Фото: Пресс-служба ИРИ

Сократ и Лера

Сергей Бурунов

Фото: Пресс-служба ИРИ

Сергей Бурунов

Маша Гулевич

Фото: Пресс-служба ИРИ

Маша Гулевич

Отец Киприан

Фото: Пресс-служба ИРИ

Отец Киприан

Никита Кологривый

Фото: Пресс-служба ИРИ

Никита Кологривый

Фото: Пресс-служба ИРИ

Никита Нагорный и Дарья Нагорная

Фото: Пресс-служба ИРИ

Никита Нагорный и Дарья Нагорная

Тутта Ларсен

Фото: Пресс-служба ИРИ

Тутта Ларсен

Татарка FM и дети из проекта «Юности граница»

Фото: Пресс-служба ИРИ

Татарка FM и дети из проекта «Юности граница»

Федор Бондарчук

Фото: Пресс-служба ИРИ

Федор Бондарчук

Светлана Баланова

Фото: Пресс-служба ИРИ

Светлана Баланова

Никита Ефремов

Фото: Пресс-служба ИРИ

Никита Ефремов

Петр Толстой

Фото: Пресс-служба ИРИ

Петр Толстой

Тина Канделаки

Фото: Пресс-служба ИРИ

Тина Канделаки

Софья Митрофанова

Фото: Пресс-служба ИРИ

Софья Митрофанова