Министр культуры РФ Любимова вручила премию ИРИ: фото Кологривого и других

Фото: Пресс-служба ИРИ

Любимова Ольга

30 мая в Москве состоялась церемония вручения III Национальной премии интернет-контента, учрежденной Институтом развития интернета (ИРИ).

Лучшим в номинации «Игровой сериал более 25 минут» стал проект «Плейлист волонтера». Он был снят по мотивам романа Мршавко Штапича о зарождении первых добровольческих поисковых отрядов в России. Министр культуры России Ольга Любимова и режиссер Сергей Урсуляк вручили награду создателям сериала. «Поздравляю команду проекта! Желаю вдохновения и новых творческих успехов!» — сказала Любимова.

В спецноминации «Сила в правде» победил сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», вышедший в 2023 году. Проект был снят режиссером Жорой Крыжовниковым по произведению Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х». Команда сериала получила награду из рук актеров Владимира Вдовиченкова и Елены Лядовой. В «Слове пацана» сыграли дочь Юлии Пересильд Анна, Никита Кологривый и многие другие.

На церемонии присутствовали Константин Эрнст, Карен Шахназаров, режиссеры Федор Бондарчук, Жора Крыжовников, Сергей Урсуляк, Алексей Учитель, Игорь Угольников, Алексей Гуськов с женой Лидией Вележевой, Сергей Бурунов, Никита Ефремов, Юлия Меньшова, Ирина Пегова, Егор Корешков, Дмитрий Чеботарев, Александр Головин, Люся Чеботина, Mia Boyka, Нюша и многие другие.

Национальная премия интернет-контента была учреждена Институтом развития интернета в 2021 году для популяризации созидательных интернет-проектов и их авторов.

Снимки гостей с церемонии — смотрите в фотогалерее NEWS.ru.