Путин предсказал глобальную катастрофу при столкновении России и НАТО

Фото: Пресс-служба Президента Республики Казахстан

Президент РФ Владимир Путин на заседании глав государств СНГ

Прямое столкновение войск России и НАТО приведет к глобальной катастрофе, заявил на пресс-конференции в Астане президент РФ Владимир Путин. Глава государства назвал такой шаг очень опасным и понадеялся, что у говорящих о нем «хватит ума его не предпринимать».

В любом случае введение каких-то войск в прямое соприкосновение, в прямое столкновение с российской армией — это очень опасный шаг, который может привести к глобальной катастрофе, — подчеркнул Путин.

Президент выразил надежду, что у тех, кто говорит об этом, хватит ума не идти на этот опасный шаг.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае военного конфликта НАТО необходимо следовать пятой статье устава, исходя из которой Альянс должен защищать своих партнеров. Он отметил, что НАТО будет помогать Украине, «но не более», так как страна не является членом Альянса.

По словам Столтенберга, Киев получает топливо, зимнее обмундирование, медикаменты в рамках всеобъемлющего пакета помощи НАТО.