Путин обсудил с и. о. президента Ирана двустороннее сотрудничество

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с и. о. президента Ирана Мохаммадом Мохбером, сообщила пресс-служба Кремля. Отмечается, что с обеих сторон была высказана заинтересованность в дальнейшем развитии российско-иранского сотрудничества. Также Путин пожелал Мохберу удачи в предвыборной кампании.

Затронуты также отдельные вопросы взаимодействия на международной арене, в том числе в связи с российским председательством в объединении БРИКС, полноправным членом которого Исламская Республика Иран стала с 1 января 2024 года, — говорится в сообщении.

Мохбер поздравил российского лидера с государственным праздником, который отмечался 12 июня, а также выразил благодарность за поддержку после трагической гибели президента Эбрахима Раиси.

В настоящее время Иран готовится к проведению внеочередных президентских выборов. Президент этой страны Эбрахим Раиси погиб в мае при крушении вертолета. И. о. президента исполняет первый вице-президент Мохбер до объявления результатов выборов.

Евросоюз ранее ввел санкции против девяти физических и юридических лиц Ирана. Причиной послужили обвинения в сотрудничестве Тегерана с Москвой в военной сфере. Совет ЕС утверждает, что РФ пользуется на Украине иранскими беспилотниками.