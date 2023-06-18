Путин поздравил врачей в зоне СВО с Днем медработника Путин поздравил российских медработников с профессиональным праздником

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Президент России Владимир Путин поздравил российских врачей с Днем медицинского работника. Праздник отмечается в третье воскресенье июня. Глава государства высоко оценил квалификацию и личные качества российских медиков. Отдельно он упомянул врачей, работающих в зоне СВО. Видеозапись поздравления опубликована на сайте Кремля.

Путин отметил, что о празднике, несмотря на его профессиональную составляющую, знают миллионы граждан России, которые «спешат поздравить докторов, фельдшеров, медицинских сестер, нянечек» и высказать уважение к их труду. По словам главы государства, такое высокое признание представителей этой профессии всегда было в российском обществе, а в период пандемии коронавируса стало особенно очевидно, «какой самоотверженности требует труд медиков, сколько нужно стойкости и милосердия, чтобы спасти, выходить, вылечить больных»

Президент подчеркнул, что для медиков очень важны знания, компетенции, навыки, поскольку от этого зависит сохранение здоровья и жизни граждан. Особые слова благодарности Путин адресовал военным медикам и специалистам, работающим в новых регионах.

Особые слова благодарности — медикам, которые выполняют свой профессиональный долг, участвуя в специальной военной операции, рискуя собой, спасают раненых, — сказал президент.

Он также пожелал всем российским медикам успехов и всего наилучшего.

12 июня Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий и награждения Героев Труда поздравил россиян с Днем России. Глава государства уверен, что патриотизм завещан россиянам предками, для нынешних поколений это наследие священно.