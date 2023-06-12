«Патриотизм завещан предками»: Путин поздравил россиян с Днем России Владимир Путин поздравил россиян с Днем России

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий и награждения Героев Труда поздравил россиян с Днем России. Глава государства уверен, что патриотизм завещан россиянам предками, для нынешних поколений это наследие священно.

Патриотизм, ответственность за судьбу Отчизны завещаны нам предками, которые достигли поистине грандиозных трудовых и ратных побед. Сейчас мы особенно остро осознаем, что значит их свершение, их неизменная сплоченность, твердая решимость вставать на защиту родной земли, работать ради общего блага и процветания Отечества, — сказал Путин.

12 июня зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале поздравил граждан страны с Днем России, опубликовав фотографию площади Независимости в Киеве с поднятым там флагом РФ. Он подписал фотографию фразой: «Майдан Незалежностi — скоро площадь России».

Также российские космонавты с борта МКС обратились к соотечественникам с поздравлениями по случаю Дня России, назвав его одним из самых важных праздников страны. В частности, космонавт Андрей Федяев в своем поздравлении подчеркнул, что россиянам неоднократно приходилось сталкиваться с трудностями, которые они преодолевали благодаря своей преданности Отчизне.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 12 июня, в честь Дня России, все парковки в столице будут бесплатными. Основные праздничные мероприятия в честь Дня России пройдут на Красной площади, где состоится концерт с участием звезд отечественной эстрады. После него в небо запустят салют.