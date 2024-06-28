Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин поздравил выпускников российских школ. В видеообращении российского лидера, которое опубликовано на сайте Кремля, он подчеркнул, что самое главное — реализовать свое призвание, а также найти дело по душе.

Самое главное – реализовать свое призвание, найти дело по душе. Тогда вам будут под силу самые сложные задачи, а ваши достижения будут вдохновлять других, — сказал Путин.

Также он отметил, что главной опорой для каждого человека является семья. Он выразил уверенность, что после окончания школы ребята продолжат все самые лучшие семейные традиции, а также смогут построить будущее, о котором мечтают. Путин пожелал всем успехов, свершений, выдающихся достижений и побед.

Ранее председатель общественной организации «Московский городской родительский комитет» Руслан Ткаченко заявил, что сейчас запрещено отмечать выпускные в самих школах, поскольку учебные заведения не хотят брать за это ответственность. По его словам, у родителей выпускников есть возможность самим выбирать формат праздника.