Стало известно, почему сейчас запрещено отмечать выпускные в школах Демограф Ткаченко: школы сейчас не хотят нести ответственность за выпускные

Фото: Виталий Невар/РИА Новости

Сейчас запрещено отмечать выпускные в самих школах, поскольку учебные заведения не хотят брать за это ответственность, рассказал НСН председатель общественной организации «Московский городской родительский комитет» Руслан Ткаченко. По его словам, у родителей выпускников есть возможность выбирать формат праздника.

Сегодня школы не занимаются организацией выпускных, это не их зона ответственности. Сами родители собираются и решают, как проводить. Людей много, поэтому вариантов много, сказать, что есть какое-то единообразие или общий тренд, нельзя. каждый выбирает то, что ему нравится, очень индивидуально все сегодня, — объяснил эксперт.

Ткаченко отметил, что родители стали сами все организовать, поскольку по документам школа не несет ответственности за детей, которые уже выпустились. Поэтому сейчас никого не пускают в учебные заведения, и родители сами выбирают, например, теплоход или кафе.

Если они там пьяные куда-то залезут, что-то украдут или утонут, кто за это будет отвечать? Школа не хочет в этом участвовать и пускать в свое помещение, этой такой юридический аспект, — подытожил специалист.

Ранее организатор мероприятий Анастасия Левитина заявила, что подготовка выпускного совместными усилиями всех родителей обернется большой ошибкой. По ее словам, следует выбрать одно доверенное лицо среди взрослых, которое будет принимать все решения и брать на себя ответственность.