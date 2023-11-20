Путин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником, сообщается на сайте Кремля. В своем обращении российский лидер отметил системообразующую роль транспортного комплекса, который служит развитию социальной сферы и экономики.

Поздравляю вас с Днем работника транспорта. Транспортный комплекс традиционно играет важную, системообразующую роль, служит развитию экономики и социальной сферы, — написал Путин.

Президент добавил, что работники этой отрасли хорошо знают свое дело и трудятся с полной отдачей. Он также заявил о необходимости широко использовать передовые отечественные технологии в транспорте и внедрять строгие экологические стандарты.

Ранее Путин поздравил с профессиональным праздником сотрудников органов внутренних дел. Президент отметил мужество представителей ведомства при выполнении опасной работы и подчеркнул, что сотрудники ведомства и впредь будут профессионально и ответственно решать поставленные задачи, «честно и преданно служить отечеству, укреплять авторитет службы». Глава государства указал на то, что в России гордятся представителями МВД, которые всегда были на передовой борьбы с преступностью.

До этого глава РФ подписал указ о присвоении генеральских званий 44 офицерам Вооруженных сил России и органов внутренних дел. Звания получили 15 офицеров российской армии и 29 сотрудников органов внутренних дел, в том числе звание генерал-полковника ВС РФ было присвоено командующему войсками Восточного военного округа Андрею Кузьменко.