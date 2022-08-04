Путин посмертно присвоил звание Героя России полковнику ДНР Ольге Качуре

Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном присвоении звания Героя России полковнику армии Донецкой Народной Республики (ДНР) Ольге Качуре (позывной Корса). Женщина погибла при обстреле Горловки со стороны Вооруженных сил Украины.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации полковнику Качуре Ольге Сергеевне (посмертно), — говорится в указе.

Качура была командиром подразделения реактивной артиллерии Народной милиции ДНР. Полковника называли легендой армии республики. Ее военная карьера началась в апреле 2014 года со Славянска, где она возглавила артиллерийское подразделение сил ДНР.

Соболезнования в связи с гибелью Качуры выразил мэр Горловки Иван Приходько. По его словам, 3 августа 2022 — «черный день для города и республики». Приходько охарактеризовал полковника как «победоносную» и «непоколебимую» и добавил, что своими подвигами и отношением к службе женщина заслужила любовь жителей ДНР и уважение сослуживцев.

Зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Александр Бородай назвал погибшую Корсу выдающимся человеком и настоящим командиром. По его словам, имя полковника «останется в списках навеки».