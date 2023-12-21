Путин поручил выйти на показатели зарплат по майским указам

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическом развитию и проектам поручил предпринять все необходимые меры для выхода на целевые показатели заработных плат по майским указам. Глава государства призвал вице-премьера Татьяну Голикову ответственно подойти к этому вопросу.

Сделать все для того, чтобы выйти на эти показатели, — заявил Путин

Зампред правительства доложила о мерах по достижению нужных показателей, но признала «небольшую проблему в планировании». По словам Голиковой, с одной стороны, наблюдается рост зарплат, которые за прошлые 10 месяцев поднялись на 13,7%, при этом в бюджеты при планировании закладывали 8,7%.

Поэтому, конечно, этот разрыв заставляет нас догонять все время темпы роста заработной платы, — отметила вице-премьер.

Как следует из майского указа президента от 2012 года, зарплаты учителей школ, педагогов детских садов, преподавателей колледжей и работников культуры должны доходить до 100% средней зарплаты в конкретном регионе. При этом оклады врачей и преподавателей вузов должны доходить до 200% средней зарплаты.