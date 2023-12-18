«От зарплаты до зарплаты»: Путин рассказал, как живут большинство россиян Путин заявил, что большинство россиян живут от зарплаты до зарплаты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подавляющее большинство жителей России живут от зарплаты до зарплаты, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства. Однако, по словам главы государства, которые приводит ТАСС, в стране много и богатых граждан, которые тем не менее заботятся о своих детях, чтобы те добивались собственных целей.

Подавляющее большинство граждан живут все-таки от зарплаты до зарплаты, но и богатых, и очень богатых очень много. Они сейчас чем занимаются? Они вынимают своих отпрысков из зоны комфорта, вот как называется. Создают им искусственные сложности. Это умные люди, конечно, делают. Почему? Потому что нужно, чтобы человек хоть сам карабкался куда-то. Если ему все с неба сыпется, как манна небесная, он ничем не дорожит. Вот в чем беда, — объяснил Путин.

Президент похвалил одного из участников чемпионата, который учится и одновременно подрабатывает курьером. Российский лидер подчеркнул, что это непросто, но при этом в будущем человек всегда имеет серьезные конкурентные преимущества, когда он борется за будущее, может его оценить и дорожит им.

Ранее финансист Данила Ладнюк рассказал, что избавить свою жизнь от неприятной парадигмы «от зарплаты до зарплаты» можно, если откладывать каждый месяц по 10–15% от дохода. Помимо этого, по его словам, уберечься от финансовой незащищенности поможет учет собственного бюджета.