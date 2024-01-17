Путин поручил изучить опыт Тюменской области по оказанию помощи бездомным

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству изучить опыт Тюменской области по оказанию помощи бездомным, сообщается на сайте Кремля. Ответственными за исполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. Срок исполнения — до 1 июля.

Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного совета Российской Федерации по направлению «Здравоохранение» изучить опыт Тюменской области по оказанию медицинской помощи бездомным и рассмотреть возможность его распространения в других субъектах Российской Федерации, — говорится в сообщении.

До этого директор московского филиала проекта «Ночлежка» Дарья Байбакова заявила, что инициатива членов Общественной палаты и Совета по попечительству в соцсфере об отправке бездомных в «социально-трудовые дома» узаконивает практику трудового рабства. Авторы идеи предлагают в случае обнаружения бездомного вызывать на место полицию и медиков, и, если за ним нет правонарушений, его должны отправить в «социально-трудовой дом».

Ранее «Ночлежка» сообщала, что каждый пятый житель России имеет опыт бездомности, а 10% из них были вынуждены ночевать в подъездах и прочих неподходящих местах. По мнению Байбаковой, такие цифры показывают, что в стране существует проблема, когда человеку негде найти кров, и от таких ситуаций никто не застрахован.