Путин попросил кабмин продлить льготы по семейной ипотеке Путин попросил сохранить первый взнос по семейной ипотеке в размере 20%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России могут сохранить действие льгот по семейной ипотеке, следует из выступления президента страны Владимира Путина на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда. Как сообщает пресс-служба Кремля, президент попросил правительство продлить размер первого взноса в районе 20% и сохранить субсидию в 450 тысяч рублей для погашения кредита.

Я просил правительство подумать над тем, чтобы продлить сохранение 20% первичного взноса для семей с детьми — первое, и второе — подумать на тему о том, чтобы сохранить субсидию в 450 тысяч рублей для погашения самого тела кредита, — сказал глава государства.

Ранее стало известно, что российский Минфин предложил правительству изменить условия выдачи льготной ипотеки. Так, в ведомстве выступили за сокращение максимального размера льготного жилищного кредита для Москвы, Петербурга и Ленобласти вдвое — до 6 млн рублей. Кроме того, размер минимального первоначального взноса предложено увеличить с 20 до 30%.

После этого заместитель министра финансов России Иван Чебесков заявлял, что решение о внесении изменений в программу льготной ипотеки может быть принято до конца 2023 года. По его словам, этот вопрос еще прорабатывается.

При этом в ноябре премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении из резервного фонда 95 млрд рублей на субсидирование ипотечных программ. Так что 41 млрд рублей планируется направить на «Льготную ипотеку», более 46 млрд — на поддержку «Семейной ипотеки», еще 8 млрд — на финансирование «Дальневосточной ипотеки». Необходимость такой меры в кабмине связали с повышением ключевой ставки Центробанка.