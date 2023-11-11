Порядка 95 млрд рублей направят на субсидирование льготной ипотеки в России Мишустин распорядился направить 95 млрд рублей на поддержку льготной ипотеки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство РФ выделило из резервного фонда 95 млрд рублей на субсидирование программ «Льготная ипотека», «Семейная ипотека» и «Дальневосточная ипотека», сообщает пресс-служба кабмина. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Всего по итогам текущего года в рамках этих программ планируем предоставить порядка 700 000 кредитов. Такая помощь позволит еще большему числу граждан приобрести квартиру в новостройке, частный дом или участок для его возведения, — заявил Мишустин на заседании правительства 9 ноября.

В сообщении пресс-службы правительства уточняется, что 41 млрд рублей планируется направить на субсидирование «Льготной ипотеки», более 46 млрд — на поддержку «Семейной ипотеки», еще 8 млрд — на финансирование «Дальневосточной ипотеки». Необходимость такой меры в кабмине связали с повышением ключевой ставки Центробанка.

Ранее стало известно, что в 2024 году россиянам будут реже выдавать кредиты на ипотеку. По словам начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергея Бабина, общий объем одобренных кредитов на покупку жилья снизится до 5–5,5 трлн рублей, что соответствует показателям девяти месяцев текущего года.