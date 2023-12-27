Путин пригласил премьер-министра Индии посетить Россию

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром в Кремле передал приглашение премьер-министру Нарендре Моди посетить Россию. Глава государства выразил желание обсудить с индийским коллегой вопросы сотрудничества, передает РИА Новости.

Будем рады видеть нашего друга господина премьер-министра Моди в России. Сможем обсудить все вопросы текущего характера, поговорить о перспективах развития российско-индийских отношений. У нас очень большой объем работ. Прошу передать ему самые наилучшие пожелания, — сказал президент.

Путин напомнил, что в Индии на 2024 год запланированы выборы в парламент. Он пожелал успехов индийским партнерам и выразил надежду на развитие двусторонних отношений, вне зависимости от расклада политических сил в стране. Отдельно российский лидер отметил вклад Моди в разрешение украинского кризиса и пообещал проинформировать его о положении дел на фронте.

Тем временем Джайшанкар передал Путину привет и письмо от Моди. Глава МИД Индии добавил, что премьер-министр страны планирует приехать в Россию с официальным визитом в 2024 году. Стороны условились выбрать подходящую дату для встречи.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Россия и Индия согласовали шаги по сотрудничеству в рамках запуска транспортного коридора «Север — Юг». По словам главы российского внешнеполитического ведомства, проект является перспективным и не нуждается «во втором дыхании». Дипломат выразил надежду, что он будет реализован в ближайшее время.