Лавров оценил прогресс по запуску транспортного коридора «Север — Юг» Лавров: Россия и Индия согласовали шаги по запуску коридора «Север — Юг»

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Россия и Индия согласовали шаги по сотрудничеству в рамках запуска транспортного коридора «Север — Юг», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, которые приводит ТАСС, проект является перспективным и не нуждается «во втором дыхании». Дипломат выразил надежду, что он будет реализован в ближайшее время.

Сегодня согласовали целый ряд шагов, которые позволят нам расширять сотрудничество, в том числе в контексте готовящегося запуска международного транспортного коридора «Север — Юг», создание маршрута Ченнаи — Владивосток и сотрудничество по освоению Северного морского пути, — это очень перспективное направление, — сказал Лавров.

Лавров добавил, что проект коридора «Север — Юг» вызвал большой энтузиазм у лидеров стран, которые принимают участие в его реализации. При этом он подчеркнул, что многие государства утратили доверие по отношению к Западу, что подтолкнет их к развитию мировой экономики не в ущерб кому-то, а на благо.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов ранее заявил, что Россия смогла избежать аврального режима при организации глобального транспортного коридора «Север — Юг» за счет вовремя принятых решений. По его словам, Москва своевременно приступила к решению таких задач, как развитие судостроения на Каспии и расширение контактов с партнерами в странах Персидского залива.