Энергоэксперт восхитился действиями России по созданию коридора «Север–Юг» Энергоэксперт Фролов: РФ вовремя решила задачи по созданию коридора «Север-Юг»

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Мурманская область. Вид на строительство морского торгового порта «Лавна»

Россия смогла избежать аврального режима при организации глобального транспортного коридора «Север-Юг» за счет вовремя принятых решений, рассказал в беседе с ИА SM.News заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. По его словам, Москва своевременно приступила к решению таких задач, как развитие судостроения на Каспии и расширение контактов с партнерами в странах Персидского залива.

У нас были проекты, которые позволили не в авральном режиме продолжать развитие этих транспортных коридоров. <...> Потрясающе, что за предыдущие годы был сделан задел, которые реализуется сейчас, — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что в результате развивается сотрудничество с такими странами как ОАЭ, Саудовская Аравия и Иран, который показывает «невероятный пример» адаптации к работе в режиме санкций. В качестве примера специалист привел подписанное с Ираном соглашение о поставке силовых установок для российских электростанций. Эти агрегаты Иран изготовил на собственных мощностях после изучения установок Siemens и соответствующего реинжиниринга.

В октябре глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с президентом Ирана Эбрахимом Раиси и иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном. Особое внимание в ходе встречи было уделено реализации совместных проектов в сфере энергетики и логистики, в том числе полноценному запуску международного транспортного коридора «Север — Юг».