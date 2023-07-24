Путин подписал закон о запрете смены пола в России

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в России запрещается проведение операций по смене пола. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Речь в нем идет не только о медицинском вмешательстве, но также о применении соответствующих препаратов.

Согласно документу, запрет не будет касаться лишь тех случаев, когда вмешательство необходимо для лечения врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей. Решение о проведении такого рода операций будут решать врачебные комиссии.

Новый закон также устанавливает, что смена пола одним из супругов является основанием для аннулирования брака. Сменившие пол также не смогут усыновлять в России детей. В сопроводительных документах сказано, что ограничения призваны защитить конституционные нравственные и семейные устои, а также здоровье граждан.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина объяснила запрет на смену пола мобилизационными мероприятиями. По ее словам, многие молодые люди готовы пойти на смену пола, чтобы не попасть в армию.