Путин подписал закон о предельном возрасте военнослужащих в запасе Путин повысил предельный возраст для военнослужащих в запасе на пять лет

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал закон, который повышает на пять лет предельный возраст пребывания в запасе граждан, имеющих воинские звания ниже офицерских. Закон распространяется на россиян, имеющих звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Документ опубликован на портале правовой информации.

Предельный возраст для военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, ко второму разряду — с 45 до 50 лет, к третьему — с 50 до 55 лет. Разряд зависит от возраста, звания и пола.

Вместе с тем на пять лет увеличивается предельный возраст пребывания граждан в мобилизационном резерве: для старших офицеров — с 60 до 65 лет, для младших — с 55 до 60 лет, для имеющих иные звания — с 45 до 55 лет.

Согласно документу, предусматривается переходный период до 1 января 2028 года, чтобы граждане, находящиеся в запасе, поэтапно переводились в отставку.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что нижняя палата парламента может уже в июле принять закон о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года. В этом случае в 2024 году предлагалось призывать в армию россиян в возрасте от 19 до 30 лет, в 2025-м — от 20 до 30 лет и, наконец, в 2026 году — от 21 года до 30 лет.

Инициатива предусматривает, что россияне при желании смогут служить и с 18 лет. Помимо этого, граждане от 27 до 30 лет, пребывающие в запасе и ранее не проходившие службу, не имея на то законных оснований, тоже смогут пройти ее, если захотят.